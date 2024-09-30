Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,15 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 1 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також втратила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 46,15 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 20 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,19/41,21 грн/дол., євро – 46,10/46,11 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні зріс на 10 копійок і складає 41,55 грн/долар в середньому, продати долар можна за 41,47 грн. Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 6 копійок і складає 46,45 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти на рівні 46,30 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 30 вересня знизився на 2 копійки і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові послабився на 5 копійок і становить 46,40 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що впродовж жовтня основні валютні коливання відбуватимуться в проміжку 41,5-42,2 грн/дол.

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