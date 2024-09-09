Продати долар можна в середньому за курсом 40,90 грн, євро – 45,35 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 9 вересня, знизився на 4 копійки – до 41,40 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 46,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,35 грн за євро.

Який курс сьогодні у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,25 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 45,95 грн/євро (курс продажу – 45,80 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 9 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,02 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,56 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з курсом п’ятниці.

Як прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наступного тижня основні показники валютних змін відбуватимуться в нових валютних коридорах: на міжбанку 41-41,6 грн/дол. та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку 41,2-41,8 грн/дол. та 44-46,5 грн/євро. Однак надто незначні зміни сприйматимуться ринком без надмірної застороги.

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