Курс гривні до євро сьогодні становить 40,80 грн/євро.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 28 травня, залишився на рівні попереднього показника - 37,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився й складає 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,25 грн за дол., євро - 40,15 грн за євро.

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Курс долара в Україні - прогноз

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом аналітика Олексія Козирєва, готівковий курс долара в Україні у найближчі кілька днів до 31 травня в більшості кас банків коливатиметься у межах коридору купівлі та продажу від 36,85 до 37,90 грн/дол. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор складе від 37,10 до 37,70 грн/дол.

За прогнозом директора з інвестицій і глави департаменту R&D в Capital Times Артема Щербини, середній офіційний курс долара в Україні за підсумками 2024 року становитиме 41,8 грн/дол., а до кінця року він зросте до 43 грн/дол.

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