Продати долар можна в середньому за курсом 38,20 грн, євро – 41,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 28 лютого, залишився на попередньому рівні – 38,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 4 копійки і складає 42,14 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,45 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 4 копійки – до 38,63 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,51 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 8 копійок і складає 42,07 грн/євро (курс продажу – 41,88 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 28 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,42 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,72 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Як йдеться у статті УНІАН, за словами керівника служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрія Крохмаля, нещодавнє зростання курсу долара відбувається на тлі затримки у фінансовій підтримці України з боку США, додаткового негативу додають події на польсько-українському кордоні.

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