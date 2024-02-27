Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,72 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 28 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,42 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також значно послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,72 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,27/38,32 грн/дол., євро – 41,52/41,57 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 27 лютого, залишився на попередньому рівні – 38,70 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,10 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 27 лютого, зріс на 5 копійок – до 38,70 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 42,20 грн за євро.

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