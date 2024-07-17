Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 44,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 17 липня, зріс на 25 копійок і складає 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 25 копійок і складає 45,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,70 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 41,70 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,55 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 25 копійок і складає 45,50 грн/євро (курс продажу – 45,25 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 17 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 25 копійок, порівняно з попереднім показником. Це стало черговим історичним максимумом курсу долара.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,55 до 41,50 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,40 до 41,45 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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