Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,98 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 17 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 25 копійок, порівняно з попереднім показником. Це стало черговим історичним максимумом курсу долара.

Щодо євро національна валюта також послабшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,98 грн/євро, тобто гривня знизилася також на 25 копійок. Цей показник також став найвищим офіційним курсом євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,31/41,35 грн/дол., євро – 44,95/44,96 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 16 липня, зріс на 10 копійок і складає 41,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,90 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 20 копійок і складає 45,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,55 грн за євро.

У другому півріччі загальна економічна ситуація не вибиватиметься за межі макроекономічних прогнозів, а ризики обвалу національної валюти будуть мінімальними. Таку думку висловив голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

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