Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 45,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 11 вересня, зріс на 5 копійок – до 41,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і, як і вчора, складає 45,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,30 грн за євро.

Який курс сьогодні в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 41,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,85 грн/євро (курс продажу – 45,70 грн/євро).

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Національний банк України встановив на середу, 11 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 45,38 грн/євро, тобто гривня залишилася на попередньому рівні.

Фінансові експерти вважають, що зараз сприятливий час для купівлі готівкової валюти. Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський зазначив, що слід розділити заощадження і третину зберігати в гривні на депозитах, а решту коштів - у доларах і євро. А фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що валютні ОВДП, на відміну від валютних депозитів, приносять хоч якийсь прибуток в умовах відносної стабільності курсу.

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