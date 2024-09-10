Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,38 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 11 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, свою чергу, не змінила свої позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 45,38 грн/євро, тобто гривня залишилася на попередньому рівні.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,18/41,20 грн/дол., євро – 45,42/45,43 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,70 до 41,65 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,75 до 41,60 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 10 вересня, зріс на 5 копійок і складає 41,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,90 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 грн, євро – за курсом 44,90 грн за одиницю іноземної валюти.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 41,38 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,30 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,90 грн/євро, а курс продажу – 45,73 грн/євро.

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