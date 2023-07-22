Продати долар в середньому можна за курсом 36,70 гривні, євро - 40,90 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 22 липня, послабився на 2 копійки - до 37,35 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс послабився на 5 копійок і становить 41,75 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,70 грн за дол., євро - 40,90 гривні за євро.

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Курс долара в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 липня, курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника – 37,15 грн за долар. Курс євро у фінустанові подешевшав на 10 копійок і складає 41,55 грн/євро.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що готівковий курс долара в Україні до 26 липня у більшості кас банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,50 до 37,55 грн/дол. В обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому і продажу американської валюти перебуватиме у межах від 36,50 до 37,40 грн/дол.

Козирєв упевнений, що на міжбанку котирування безготівкового долара збережуться у вже стандартному коридорі 36,5686-36,9343 гривні, котирування безготівкового євро - 40,44-41,92.

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