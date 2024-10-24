Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 44,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 24 жовтня, знизився на 5 копійок – до 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 15 копійок і складає 45,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,50 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку зріс на 1 копійку і складає 41,51 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,46 грн). Курс готівкового євро в обмінниках подешевшав на 15 копійок і складає 45,10 грн/євро (курс продажу – 44,90 грн/євро).

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Курс біткоїна до долара

Вартість біткоїна в доларах станом на сьогодні складає 67 221,47 дол., порівняно з учорашнім днем він знизився на 287,99 дол. У гривні ціна цієї криптовалюти сьогодні становить 2 769 961,05 грн, тобто біткоїн подешевшав на 2044,22 грн з учорашнього ранку.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 24 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,27 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,44 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 27 копійок.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні до кінця цього тижня в банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,05 до 41,65 грн/дол. Щодо курсу готівкового євро, то, за словами експерта, вартість євровалюти в цей період у банках коливатиметься в межах коридору купівель і продажів від 44,20 до 45,60 грн\євро, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 44,35 до 45,55 грн/євро.

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