Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 24 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,27 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила свої позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,44 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 27 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,28/41,30 грн/дол., євро – 44,44/44,44 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 23 жовтня зріс на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар, а урс євро сьогодні знизився на 10 копійок і становить 45,30 грн за євро.

На думку аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,05 до 41,65 грн/дол.

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Позначки в 50 гривень долар сягне у 2028 році, тобто на рік пізніше, ніж прогнозувалося раніше. Квітневий прогноз Фонду був більш песимістичний для гривні: згідно з попередніми даними, долар сягнув би позначки в 50 гривень уже 2027 року.

Вас також можуть зацікавити новини: