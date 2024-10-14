Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 14 жовтня, залишився на попередньому рівні – 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 8 копійок і складає 45,57 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,00 грн за євро.

Який курс валют у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку зріс на 4 копійки і складає 41,47 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 5 копійок і складає 45,60 грн/євро (курс продажу – 45,43 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 14 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,02 грн/євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, курс долара та євро до кінця осені залишаться без змін. За його словами, якщо будуть коливання валюти, то незначні та малопомітні. При цьому експерт вважає, що не варто переживати, що курс долара перевищить позначку в 42 гривні цього року.

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