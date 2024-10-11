Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,02 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 14 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,02 грн/євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,19/41,21 грн/дол., євро – 45,03/45,03 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 11 жовтня, залишився на попередньому рівні – 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,65 грн, продати євро можна за курсом 45,00 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 11 жовтня, залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 10 копійок і становить 45,60 грн за євро.

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