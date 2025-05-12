Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 46,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 12 травня, не змінився і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 47,20 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,50 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,48 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,20 грн/євро, а курс продажу - 47,00 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 12 травня, складає 104 355 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 330 335 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 12 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,55 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 46,75 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок.

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