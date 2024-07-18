Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 45,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 18 липня, зріс на 25 копійок і складає 41,85 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 35 копійок і складає 45,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,00 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 35 копійок і складає 45,85 грн/євро (курс продажу – 45,65 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Долар та євро за офіційним курсом сьогодні вчергове оновили історичні максимуми. Так, Національний банк України встановив на четвер, 18 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,46 грн/дол., отже, гривня послабилася на 20 копійок. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 45,35 грн/євро, тобто гривня знизилася одразу на 37 копійок.

Аналітик Олексій Козирєв пргнозував, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,55 до 41,50 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,40 до 41,45 грн/дол.

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