Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,35 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 18 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,46 грн/дол., отже, гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар другий день підряд оновлює історичний максимум.

Щодо євро національна валюта також значно послабшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 45,35 грн/євро, тобто гривня знизилася одразу на 37 копійок. Цей показник також став найвищим офіційним курсом євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,46/41,49 грн/дол., євро – 45,34/45,36 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 17 липня, зріс на 30 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок - до 45,35 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 25 копійок і складає 41,70 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,55 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 25 копійок і складає 45,50 грн/євро (курс продажу – 45,25 грн/євро).

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