Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 46,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 18 квітня, зріс на 15 копійок і в середньому становить 41,65 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 47,40 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,55 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,03 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,05 грн/євро, а курс продажу - 46,80 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 18 квітня, складає 84 702 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 497 410 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 18 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол., тобто гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 47,00 грн за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

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