Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,00 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 18 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол., тобто гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 47,00 грн за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,40/41,43 грн/дол., а євро – 47,03/47,04 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 17 квітня зріс на 15 копійок і становив 41,45 гривні за долар. Курс євро сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 47,20 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а євро - за курсом 46,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня коридори змін на валютному ринку в Україні можуть скласти 41,1-41,6 грн/дол. та 45-48 грн/євро (на міжбанку) та 40,8-41,3 грн/дол. та 45-48 грн/євро (на готівковому ринку).

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