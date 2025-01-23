Президент США погрожував митами всім торговельним партнерам, але поки що не ввів заходів.

Долар торгувався у вузьких діапазонах щодо основних валют. Валюта "застрягла" через відсутність конкретних заяв щодо мит від президента США Дональда Трампа.

Видання Reuters пише, що індекс долара на ранок 23 січня не змінився і становив 108,31, після двох днів зростання приблизно на 0,1%.

У понеділок, 20 січня, він упав на 1,2%, що стало найрізкішим одноденним падінням з листопада 2023 року, оскільки в перший день перебування Трампа на посаді було ухвалено цілий шквал указів, але жодного з митних тарифів.

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Хоча Трамп говорив про можливість введення з 1 лютого мит у розмірі близько 25% для Канади і Мексики і 10% для Китаю. Він також пообіцяв ввести мита на європейський імпорт.

"Президент Трамп поки що займає менш ворожу позицію по відношенню до Китаю, ніж очікувалося, на тлі загальної більш м'якої, ніж очікувалося, політики і тону щодо мит", - говорить Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Водночас, "ми з обережністю відзначаємо, що настрої щодо ризиків залишаються нестійкими і можуть швидко зіпсуватися, якщо президент Трамп займе більш агресивну позицію".

"Оскільки Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті, тарифи залишаються головними пріоритетами уряду США, навіть якщо вони не будуть введені в перший день його перебування на посаді президента", - пишуть аналітики DBS.

Курс китайського юаня на офшорних торгах мало змінився і становив 7,2816 за долар.

Японська єна знизилася приблизно на 0,1% до 156,69, водночас ринки оцінюють імовірність підвищення ставки на чверть пункту в п'ятницю в 96%.

Євро мало змінився і становив 1,0406 долара. Очікується, що ЄЦБ знизить ставки на чверть пункту наступного тижня.

Канадський долар тримається на рівні C$1,4389 проти долара США. Банк Канади, як очікується, знизить ставки на чверть пункту наступної середи.

Курс мексиканського песо мало змінився і склав 20,49 проти американської валюти.

Курс долара та інавгурація Трампа

20 січня перед інавгурацією Дональда Трампа долар знизився щодо більшості основних валют.

Валюти Нової Зеландії та Австралії, які часто розглядаються як індикатори настроїв щодо ризику, зросли проти долара в понеділок. Південнокорейський вон, ще одна валюта, чутлива до світової торгівлі та зростання, очолив рейтинг азіатських валют.

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