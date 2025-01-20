Долар знижується перед інавгурацією Трампа

Долар знизився щодо більшості основних валют за кілька годин до другої інавгурації Дональда Трампа.
Індикатор Bloomberg щодо долара знизився на 0,3% у понеділок, 20 січня, оскільки розмова Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася в п'ятницю, 17 січня, допомогла послабити побоювання з приводу торгової війни між двома країнами. Низький рівень ліквідності у зв'язку зі святом у США, ймовірно, посилив ослаблення долара щодо всіх валют - від австралійського долара до офшорного юаня.
"Ми всі чекаємо великої події - промови Трампа і наступних за нею розпоряджень", - сказав Родріго Катріл, стратег National Australia Bank Ltd. у Сіднеї. "Ліквідність невелика, і до сигналів цінової дії слід ставитися з обережністю".
Валюти Нової Зеландії та Австралії, які часто розглядаються як індикатори настроїв щодо ризику, зросли проти долара в понеділок. Південнокорейський вон, ще одна валюта, чутлива до світової торгівлі та зростання, очолив рейтинг азіатських валют.
"Ринки отримали заряд оптимізму після обнадійливої розмови Трампа і Сі", - каже Керол Конг, стратег Commonwealth Bank of Australia. "Ринки, схоже, покладають великі надії на політичні заяви цього тижня. Ризик полягає в тому, що президент Трамп не зможе виконати свої обіцянки, що ще більше послабить ситуацію".
Що буде з курсом долара після інавгурації Трампа - прогноз аналітика
Аналітик Олексій Козирєв зазначив, що незабаром почнеться свідома або частково свідома девальвація долара з метою стимулювати більш конкурентні умови для американських товарів на зовнішньому ринку. Рівень котирувань євро щодо долара при цьому перебуватиме в коридорі близько 1,02-1,03 долара за євро.