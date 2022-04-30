Курс гривні до іноземної валюти не має перевищувати більш ніж на 10% офіційного курсу.

Національний банк України уточнив правила встановлення курсу гривні до іноземних валют під час електронних платежів.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"Курс гривні до іноземної валюти не має перевищувати більш ніж на 10% офіційний курс Національного банку (який діє в день відображення банком операції) у разі списання з рахунку клієнта коштів у гривні, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в іноземній валюті. При цьому курс гривні до іноземної валюти має дорівнювати або бути вищим за офіційний курс Національного банку (який діє в день відображення банком операції)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у разі списання з рахунку клієнта коштів у іноземній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в гривні, а у разі зарахування на рахунок клієнта коштів у національній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється в іноземній валюті.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк зафіксував 24 лютого офіційний курс гривні до долара на довоєнному рівні - рівні 29,25 грн/дол.

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