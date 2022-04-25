Попри війну в Україні СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і в мирний час.

Національний банк України пояснив, як працюватимуть банківські установи та система електронних платежів (СЕП) на травневі свята.

Зокрема в НБУ зазначили, що в період дії воєнного стану в Україні скасовуються святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Також, якщо святковий день випадає на суботу чи неділю, то вихідний день не переноситься.

Таким чином, святковий день 1 травня (День праці), що припадає на неділю, не переноситься. Відповідно понеділок 2 травня буде робочим днем для банківської системи.

"Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 30 квітня до 2 травня 2022 року включно датою банківського дня 2 травня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Святковий день 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) припадає на понеділок. Він буде звичайним робочим днем для банківської системи.

"Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 7 до 9 травня 2022 року включно датою банківського дня 9 травня 2022 року", - зазначили в НБУ.

В Нацбанку також нагадали, що попри війну в Україні СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і в мирний час.

"Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, воєнний стан в Україні, запроваджений після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, продовжили до 25 травня 2022 року.

З 14 квітня українцям знову дозволили купувати готівкову валюту. При цьому, продаж безготівкової валюти і надалі заборонений.

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