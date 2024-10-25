Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 25 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 41,50 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 45,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 44,15 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 45,05 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку знизився на 1 копійку і складає 41,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,46 грн). Курс готівкового євро в обмінниках не змінювався і складає 45,10 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 25 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,54 грн/євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

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