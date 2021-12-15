В цілому курс гривні за минулий тиждень зміцнився до 27,04 грн/дол.

Курс гривні пройшов пік осіннього ослаблення і найближчим часом може залишитися в коридорі 26,5-27 грн/дол., особливо при активізації нерезидентів на ринку ОВДП.

Про це сказано у фінансовому тижневику групи ICU.

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Аналітики компанії відзначають, що минулого тижня баланс на валютному ринку значно покращився, а обсяги продажів валюти клієнтами банків зросли та переважно були понад 500 млн дол. в день. Загальний оборот ринку вперше з 10 листопада перевищив 800 млн дол.

"Ситуація виглядає таким чином, що експортери, які намагалися притримати валюту до кращого часу, вичерпали запаси гривневих ресурсів і знову повернулися на валютний ринок. А ще на ринок ОВДП обережно, але повернулися нерезиденти", - сказано в повідомленні.

Таким чином, відзначають аналітики, після трьох тижнів переважно інтервенцій з продажу валюти майже на 0,9 млрд дол., минулого тижня НБУ вже купував валюту, хоча і всього в обсязі 54 млн дол.

"В цілому курс гривні за минулий тиждень зміцнився на 1,1% - до 27,04 грн/дол. і зберігає тенденцію до зміцнення на загальному поліпшенні інформації про ситуацію з безпекою в країні та з потенційною активізацією нерезидентів на ринку ОВДП. Ми очікуємо, що курс поступово може ще посилитися, але залишатиметься в межах коридору 26,5-27 грн/дол.",- вважають аналітики ICU.

Курс на 15 грудня:

Національний банк України на середу, 15 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,00 грн/дол., тобто гривня ослабла на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій