Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,53 грн/євро.

Національний банк України на середу, 15 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,00 грн/дол., тобто гривня ослабла на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 30,53 грн/євро, тобто гривня ослабла на 20 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожВ Українських обмінниках новий курс долара

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,00/27,02 грн/дол., до євро - на рівні 30,54/30,56 грн/євро.

Курс на 14 грудня:

Національний банк України на вівторок, 14 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,88 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на грудень:

Експерти прогнозують, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій