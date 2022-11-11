Курс гривні до євро становить 40,50 грн/євро.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок - до 40,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні подешевшав на 30 копійок - до 40,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,15 грн за дол., євро – 39,50 грн за євро.

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24 лютого у перший день повномасштабного вторгнення Росії, Національний банк зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабінет міністрів передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

При цьому економічний експерт Данило Монін вважає, що до кінця листопада курс долара складе близько 40-41 грн/дол. За його словами, удари Росії по енергетичній інфраструктурі України двояко впливають на економіку. Так, у великих виробників електрика є, а ось багато торгових центрів відчувають падіння продажів через перебої з електропостачанням.

Інші експерти очікують, що у наступному році буде ослаблення курсу гривні. При цьому середнє значення обмінного курсу буде триматися на рівні 41,93 грн/дол.

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