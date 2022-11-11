Долар у "Приватбанку" подорожчав на 15 копійок, а євро - одразу на 40 копійок.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 15 копійок - до 40,25 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні став дорожчим на 40 копійок - 40,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,75 грн за дол., євро – 39,30 грн за євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, Національний банк зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабінет міністрів передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

Курс валют в Україні - прогнози експертів

За прогнозами, курс долара в Україні в листопаді і до кінця року, швидше за все, залишиться на поточному рівні.

Експерти кажуть, що у наступні 12 місяців очікується подальше ослаблення курсу гривні. При цьому середнє значення обмінного курсу буде триматися на рівні 41,93 грн/дол.

Фінансовий експерт Василь Матій спрогнозував "скачки" курсу валют в Україні. За його словами, курс залежить від успішного продовження зернової ініціативи, тому може хитатися через новини про можливе припинення.

Вас також можуть зацікавити новини: