Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 11 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,56 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 47,50 грн за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,54/41,57 грн/дол., а євро - 47,48/47,51 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 11 копійок і становив 41,70 гривні за долар, а курс євро не змінювався і складає 47,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 46,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

У щотижневому огляді інвесткомпанії ICU ззаначається, що Національний банк посилив курс гривні, попри збереження значного дефіциту валюти й великий обсяг інтервенцій, і найближчим часом не відмовлятиметься від політики міцної гривні. Аналітики вважають, що НБУ не поспішатиме відмовлятися від політики міцної гривні в найближчі місяці.

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