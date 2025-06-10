Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 10 червня, зріс на 11 копійок і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 47,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 46,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 10 червня, також залишився незмінним – 47,85 гривні.

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Нацбанк встановив на 10 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро встановлено на рівні 47,37 грн за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

Директорка Департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що, попри зменшення обсягу міжнародних резервів НБУ, на валютному ринку спостерігається зниження попиту на долар, що сприяє стабільності курсу. За її словами, цього тижня очікуються невеликі коливання курсу, без різких змін.

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