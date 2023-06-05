Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,73 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,23 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 5 копійок - до 40,30 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,73 грн/дол., євро - 39,30 грн/євро.

Валютний ринок під час війни

Як прогнозує аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що стосується курсу євро, то в касах банків цінники по євро будуть в межах коридору від 38,50 до 41,50 грн/євро. На його думку, готівковий курс долара в Україні у червні 2023 року в більшості кас банків коливатиметься у межах від 36,80 до 38 грн/дол. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор складе від 36,90 до 37,85 грн/дол.

Відео дня

Експерт переконаний, що в обмінниках фінкомпаній курс євровалюти перебуватике у межах коридору від 39,55 до 40,70 грн/євро, додав експерт.

"На готівковому ринку ситуація буде з одного боку більш-менш стабільна, а з іншого - спекулянти будуть в основному заробляти на євро", - заявив Козирєв.

Також він зазначив, що на міжбанку НБУ утримуватиме коридор у межах 36,56 до 36,93 грн/дол. А безготівковий курс євро, за прогнозом експерта, перебуватиме у межах від 38,76 до 39,82 грн/євро.

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