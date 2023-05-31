Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,90 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,40 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,82 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 5 копійок - до 40,55 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,90 грн/дол., євро - 39,55 грн/євро.

Що відбувається з курсом

У НБУ наголошують, що наразі різниця між фіксованим курсом гривні та готівковим найменша за 2023 рік і сягає 50-60 копійок. Так, курс долара в обмінниках у продажу впав до 37,40 грн, це пояснюють сезонним чинником, коли коштів аграріїв побільшало на ринку. Та в НБУ заявляють, що наразі важливо Україні отримати міжнародну фінансову підтримку на покриття дефіциту бюджету.

Відео дня

Фінансовий експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що готівковий курс долара в Україні у червні навряд чи зазнає значних змін і збережеться у межах коридору 37-38 грн/дол. На його думку, навіть попри те, що у червні НБУ повинен підготувати план заходів з ослаблення валютних обмежень на вимогу Міжнародного валютного фонду на початку літа він збереже офіційний валютний курс без змін.

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