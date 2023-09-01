Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро – 40,80 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 1 вересня, залишився на рівні попереднього дня - 38,15 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні зміцнився на 3 копійки і склав 41,65 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,80 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 31 серпня, подорожчав на 10 копійок - до 37,90 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові подорожчав теж на 10 копійок – до 41,60 грн за євро.

Відео дня

З 29 серпня Національний банк України пом’якшив валютні обмеження і вперше з початку повномасштабного вторгнення дозволив населенню купувати безготівкову валюту онлайн. Ліміт на такі операції складає 50 тис. гривень на місяць в одному банку. Також Нацбанк збільшив зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень ліміт на купівлю іноземної валюти з обов’язковим подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

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