Курс євро сьогодні становить 41,65 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 19 липня, здешевшав на 5 копійок – до 37,15 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро здешевшав також на 5 копійок – до 41,65 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 42,55 грн. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,55 грн/дол., євро - 40,65 грн/євро.

Відео дня

Ситуація на валютному ринку - це цікаво

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 19 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,30 грн/дол. Щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,80 грн/євро.

Як прогнозує директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, до кінця цього тижня (17-23 липня) курс продажу долара в Україні коливатиметься у межах 36,9-37,30 грн/дол., курс купівлі – у межах 36,1–37,1 грн/дол.

За словами банкіра, минулого тижня попит на іноземну валюту з боку населення помітно скоротився - різниця між обсягом проданої та купленої іноземної валюти була позитивною завдяки безготівковим операціям. Але при цьому негативне сальдо операцій в готівковому сегменті відчутно зменшилося: якщо в червні протягом дня фізособи купували на 8-10 млн доларів більше, ніж продавали, то минулого тижня показник не перевищував 5 млн доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: