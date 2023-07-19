Продати долар в середньому можна за курсом 36,70 грн, євро – 41,03 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 19 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,80 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,70 грн за дол., євро – 41,03 грн за євро.

Що зараз відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, курс готівкового долара у "ПриватБанку" 18 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар. Курс євро подорожчав на 10 копійок – до 41,70 грн/євро.

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За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, до кінця поточного тижня (до 23 липня) курс долара в Україні при продажу коливатиметься у діапазоні 36,9-37,30 грн/дол., а при купівлі - 36,1–37,1 грн/дол.

За її словами, значного потенціалу для зниження курсу зараз небагато-готівковий курс дуже близький до котирувань міжбанківського валютного ринку, отже банківські установи не мають мотивації до подальшого зниження, чим стримують здешевлення іноземної валюти і в небанківських обмінниках.

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