Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 43,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 22 листопада, не змінився і в середньому становить 41,65 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 6 копійок і становить 44,05 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,45 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,61 грн/дол., що на 1 копійку дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,55 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 44,00 грн/євро, курс продажу - 43,75 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 22 листопада, складає рекордні 99 000,59 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 105 965,30 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 22 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,29 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,47 гривень за один євро. Таким чином, гривня зміцнилася на 9 копійок.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з 25 листопада по 1 грудня очікуються коридори коливань валютних курсів в діапазоні 41,2-41,7 грн/дол. та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,8 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

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