Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 22 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,29 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,47 гривень за один євро. Таким чином, гривня зміцнилася на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,28/41,30 грн/дол., євро – 43,45/43,47 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 21 листопада не змінився і в середньому становить 41,65 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні знизився на 4 копійки і становить 44,11 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,53 грн за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 21 листопада не змінився і становить 41,60 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні також незмінний і складає 44,20 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 43,20 грн.

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