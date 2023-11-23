Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 23 листопада, подешевшав на 5 копійок – до 37,55 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,05 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,05 грн, євро - за курсом 40,05 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і складає 40,98 грн.

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Курс валют в Україні: останні дані

Як повідомляє УНІАН, готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 23 листопада, знову залишився на рівні попереднього показника – 37,80 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні також не змінився і становить 41,10 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва середній курс долара дещо подешевшав і сьогодні становить 37,72 грн/дол. (продати долар можна за 37,63 грн), євро – 41,00 грн/євро (курс продажу – 40,84 грн/євро).

Нагадаємо, що наступного року, згідно закону про державний бюджет України на 2024 рік, очікується середній курс долара у 40,7 грн за дол. Слід зазначити, що до першого читання в законопроекті прогнозний курс становив 41,4 грн за долар.

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