Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 22 листопада, подорожчав на 10 копійок – до 37,60 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,05 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн, євро - за курсом 40,05 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. А ось курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 17 копійок і складає 40,98 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 22 листопада, залишився на рівні попереднього показника – 37,80 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 41,10 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва середній курс долара до гривні сьогодні становить 37,75 грн/дол. (продати долар можна за 37,65 грн). Курс євро в обмінних пунктах складає 41,10 грн/євро (курс продажу – 40,90 грн/євро).

У законі про державний бюджет України на 2024 рік передбачено середній курс долара у 40,7 грн за дол. Слід зазначити, що в законопроекті до першого читання очікуваний курс становив 41,4 грн за дол.

Вас також можуть зацікавити новини: