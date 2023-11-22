Курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 39,34 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 23 листопада, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,07 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 39,34 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,06/36,08 грн/дол., євро - 39,36/39,38 грн/євро.

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Готівковий курс долара до гривні в банках України 21 листопада подешевшав на 8 копійок – до 37,80 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 41,05 грн за євро.

У "ПриватБанку" курс долара до гривні 22 листопада подорожчав на 10 копійок – до 37,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,05 грн за євро.

В ухваленому законі про державний бюджет України на 2024 рік курс гривні до долара наступного року очікується на рівні 40,7 грн в середньому. Прогнозний курс був покращений до другого читання – в початковому варіанті законопроекту він передбачався на рівні 41,4 грн/дол.

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