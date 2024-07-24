Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 44,84 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 24 липня, знизився на 5 копійок і складає 41,75 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 15 копійок і складає 45,55 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,84 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 17 копійок і складає 41,67 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,56 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 23 копійки і складає 45,46 грн/євро (курс продажу – 45,24 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 24 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,77 грн/євро, тобто гривня зросла на 23 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що через те, що зараз Україна перебуває у режимі керованої гнучкості, то саме ця керованість визначатиме, яким буде курс наприкінці літа. За його словами, з не варто ревальвувати, тобто укріплювати гривню, адже це спалюватиме наші резерви.

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