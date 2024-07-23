Національний банк України встановив на середу, 24 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.
Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,77 грн/євро, тобто гривня зросла на 23 копійки.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,25/41,28 грн/дол., євро – 44,80/44,82 грн/євро.
Курс валют в Україні – останні новини
У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 9 копійок і складає 41,84 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,72 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 45,69 грн/євро (курс продажу – 45,50 грн/євро).
Курс долара у "ПриватБанку" у вівторок, 23 липня, знизився на 5 копійок і складає 41,75 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав одразу на 15 копійок і складає 45,70 грн за євро.
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що за останній тиждень курс долара та євро встановлювали чергові рекорди, зокрема курс євро вперше сягнув позначки у 45 гривень.