Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,77 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 24 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,77 грн/євро, тобто гривня зросла на 23 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,25/41,28 грн/дол., євро – 44,80/44,82 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 9 копійок і складає 41,84 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,72 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 45,69 грн/євро (курс продажу – 45,50 грн/євро).

Курс долара у "ПриватБанку" у вівторок, 23 липня, знизився на 5 копійок і складає 41,75 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав одразу на 15 копійок і складає 45,70 грн за євро.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що за останній тиждень курс долара та євро встановлювали чергові рекорди, зокрема курс євро вперше сягнув позначки у 45 гривень.

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