Продати долар можна в середньому за курсом 40,25 грн, євро – 43,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 5 червня, знизився на 20 копійок – до 40,85 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,25 грн за долар.

Середній курс євро до гривні знизився на 20 копійок – 44,50 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,80 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зменшився на 32 копійки і складає 40,63 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,46 грн).

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Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 27 копійок і складає 44,38 грн/євро (курс продажу – 44,10 грн/євро).

Курс валют в Україні – останні новини

4 червня повідомлялося, що Нацбанк України встановив на середу, 5 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,29 грн/дол. Так, гривня посилилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

Аналітик Олексій Козирєв заявив, що курс долара в Україні протягом тижня до 7 червня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,25 до 41,65 грн/дол.

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