Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 44,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 5 серпня, зріс на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 20 копійок і складає 45,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,50 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,47 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,36 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 25 копійок і складає 45,25 грн/євро (курс продажу – 45,00 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

За прогнозом директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Анни Золотько, загалом у серпні ситуація на валютному ринку має складатися на користь гривні: очікується посилення пропозиції валюти з боку агроекспортерів, надходження фінансової допомоги від партнерів також надаватиме підтримку національній валюті. При цьому цілком вірогідні й додаткові ситуативні сплески попиту на валюту.

Українська гривня опинилася на восьмому місці з кінця в рейтингу найбільш недооцінених валют. За даними так званого індексу Біг Мака, її недооцінили майже на 50%: за курсом купівельної спроможності курс гривні має бути на рівні 20,74 грн/долар.

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