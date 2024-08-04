Українська валюта недооцінена на 49,5%.

Українська гривня опинилася на восьмому місці з кінця в рейтингу найбільш недооцінених валют. Її недооцінили майже на 50%.

Видання The Economist опублікувало дані рейтингу за липень 2024 року, згідно з якими, вартість бургера Біг Мак в Україні становить 118 гривень, а в США він коштує 5,69 долара. Таким чином, українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 грн/долар.

Зазначається, що за курсом купівельної спроможності курс гривні має бути на рівні 20,74 грн/долар.

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Крім того, серед найбільш недооцінених валют опинилися грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР, Філіппін і Малайзії.

А ось серед переоцінених валют швейцарський франк (на 41,8%), уругвайський песо (на 24,3%), норвезька крона (на 18,9%), аргентинський песо (на 15,0%), євро (на 6,5%) і британський фунт (на 3,6%).

Довідка УНІАН. Індекс Біг Мака винайдений The Economist у 1986 році. Він заснований на теорії паритету купівельної спроможності і використовується як жартівливий показник вартості валюти.

Україна в рейтингах - останні новини

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з CC до C (дефолт неминучий).

Пізніше провідне міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг України до рівня "SD" через прострочений купонний платіж на тлі реструктуризації боргу.

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