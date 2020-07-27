Валютні гойдалки. Чи слід чекати долар по тридцять

Ми вже звикли бачити в обмінниках валют 26 гривень за долар. Але всього за кілька тижнів ситуація кардинально змінилася. За долар вже беруть майже 28, за євро – понад 32 гривні.

Але проблем ні з готівковим доларом, ні з євро в обмінниках немає. «Гроші» спробували придбати велику суму в доларах в одному з обмінних пунктів столиці, і касир запевнила, що потрібна кількість валюти є: «В принципі, долари завжди є».

Однак є проблеми з клієнтами. Після стрімкого росту курсу тут очікували паніки й ажіотажу. Але - не цього разу.

Така ситуація – передбачувана, кажуть фахівці. Бо ж чи не всі заощадження з кишень пересічних українців витягнув карантин.

«Пожвавлення є, але все ж таки об’єми торгів на ринку показують, що глибокої паніки немає. Переважно, у звичайних людей немає вільного ресурсу такого в гривні, щоб вони могли сьогодні бігти в обмінники і міняти його на долари», - вважає політичний експерт Руслан Бортник.

Можливо, краще себе почувають обмінники поблизу метро, де шалений потік людей? Але тут теж торгівля йде не надто вдало. Зрозумівши що ми хочемо чималу суму, касир навіть пропонує угоду - придбати долари дешевше вказаного курсу. Агента «Грошей» переконують, що зараз саме час купувати американську валюту, бо ж скоро вона злетить на декілька гривень.

Сьогодні за сотню американських доларів доведеться викласти майже 2 800 гривень. А вже зовсім скоро, аби придбати сотню зелених, до цієї суми доведеться додати ще, як мінімум, 200 гривень. Чому українська валюта так стрімко девальвує? Для цього, є декілька причин.

Перша причина у самому Нацбанку. І справа не лише у зміні керівництва, а й у тому, що, коли гривню почало трясти, регулятор стояв осторонь.

«Ми не бачимо сьогодні якихось граничних розмірів курсу для того, щоб Нацбанк повинен був реагувати на такі коливання. Коливання знаходяться в межах абсолютно нормальних», - заявив очільник Національного банку України Кирило Шевченко.

Такі коливання, які нині Нацбанк називає «нормальними», матимуть доволі суттєві наслідки. Долар сягне позначки, як мінімум, 30, а євро - всі 35. І це ще найоптимістичніші прогнози фінансистів на кінець 2020-го.

«Я прогнозую подальше послаблення гривні десь на кінець року і допускаю, що навіть може бути пробита відмітка 30. Але це уряду треба досить сильно постаратися з Нацбанком», - каже економіст Олександр Савченко.

Тож готуватися і звикати до нового курсу радять вже зараз.

«Ми звикли до курсової реальності 25-27 гривень за долар. І я зараз націлюю бізнес-спільноту: давайте вже, звикайте до 27-30 гривень за долар. Це буде нова реальність. Не думаю що курс буде зменшуватися», - додає Савченко.

Повернення американця до попередньої відмітки у 26 - це вже нездійсненні мрії, переконують фахівці. Бо ж у бюджет закладали долар по 29,5, а МВФ взагалі прогнозував 30. І це друга і чи не найголовніша причина падіння гривні.

«Значна частина бюджетних платежів, бюджетних доходів, особливо з митниці, вони номіновані в валюті. І, звичайно, чим нижчий курс в гривні, чим більше вона девальвує, тим більший дохід в гривні отримує держава, передусім, від митних платежів», - каже Руслан Бортник.

Про те, що Україні вигідна слабкіша гривня, заявив і президент Зеленський: «Як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований по курсу 30 гривень за долар, а гривня, ви бачите, яка в нас».

Такі заяви ще більше підігріли девальваційні настрої. Фінансисти називають це третім, вже штучним фактором падіння гривні.

«Ось ці недолугі заяви, вони формують для економіки досить суттєві девальваційні очікування. Населення, коли чує про курс 30, одразу малює собі в уяві курс 35. Якщо бізнес чує, що гривні треба девальвувати на 10%, він розуміє, що на 10% може не зупинитися і буде 20 і 30%», - зауважує фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Підштовхнути національну валюту до ще більшого падіння можуть і самі українці, якщо масово кинуться забирати свої гроші з банків.

«Фактично, ось ця стрімка девальвація, вона буде спонукати населення приходити в банк і забирати свої гривневі кошти. Будуть знімати гроші з карток, з поточних рахунків, потім будуть забирати депозити, по мірі того, як буде закінчуватися їх розміщення», - вважає Олексій Кущ.

Девальвація гривні, тим більше швидка, може потягти за собою зростання інфляції. Що вже невідмінно відіб’ється на вашому родинному бюджеті – маєте ви долари чи ні.

«У цій ситуації є ризик, що девальвація стимулюватиме інфляцію. Тобто ціни на звичайних ринках на товари, послуги, на транспорт, на комірне почнуть зростати. Якщо цю девальвацію випустити з-під контролю, то долар досягне 35 і нас одразу вдарить інфляція. Люди втратять купівельну спроможність», - каже Руслан Бортник.

Втім, цього - найгіршого - влада все ж обіцяє не допустити. Новий очільник Нацбанку людей заспокоює. А по ситуації в обмінниках «Гроші» самі пересвідчились: поки що, справді, все відносно стабільно. Звісно, за виключенням цифр на табло.

Віта Коломієць