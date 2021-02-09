8 лютого Нацбанк придбав на міжбанку 70 мільйонів доларів в резерви.

Головна причина зміцнення гривні полягає в зростанні пропозиції валюти від аграріїв та інших експортерів на ринку при слабкому попиті з боку імпортерів.

Читайте такожБіткойн б'є рекорди: популярна криптовалюта коштує дорожче $48 тисячПро це повідомив аналітик RoboForex Андрій Гойлов у коментарі УНІАН.

"Продавці, побоюючись подальшого зміцнення гривні, збільшують обсяги своїх продажів валютної виручки. На якому рівні припиниться девальвація долара США, визначає зараз НБУ, який виступає на ринку в якості найбільшого покупця валюти", - сказав аналітик.

Він зазначив, що в понеділок, 8 лютого, гривня до долара США продовжила зміцнюватися. Нацбанк виходив на міжбанк з покупками доларів, всього їм було придбано 70 мільйонів доларів "надлишку" пропозиції.

Також Гойлов повідомив, що сьогодні Мінфін проведе аукціон з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) з терміном погашення в 6, 12, 18, 24 і 36 місяців у гривнях, а також 12 місяців - у доларах.

"Наприкінці минулого тижня поза графіком Кабмін вирішив додатково розмістити ОВДП з погашенням через 72 місяці в гривнях і 24 місяці в американських доларах. Очевидно, в уряді очікують появи на аукціоні нерезидентів. Як правило, їх цікавлять папери подібних випусків, особливо у валютному номіналі. Тому я очікую зростання пропозиції іноземних валют на міжбанку, що сприятиме зміцненню гривні", - сказав Гойлов.

Аналітик додав, що на поточному тижні за курсом долара проти гривні очікує ослаблення до рівня 27,55 гривні/долар, а євро, ймовірно, зміцниться до позначки 33,45 гривні/євро.

Що цьому передувало

Національний банк України на вівторок, 9 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,67 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій