Курс долара знизився до 27,67 гривні, а курс євро - до 33,26 гривні.

Національний банк України на вівторок, 9 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,67 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,26 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2766,51 (8 лютого – 2777,11)

100 EUR – 3326,04 (8 лютого – 3328,23)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,64/27,66 гривні/долар, до євро – на рівні 33,24/33,26 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 8 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,77 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій