Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 27 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,23 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,44 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 25 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,26/39,29 грн/дол., євро – 42,48/42,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 27 березня, залишився на попередньому рівні – 39,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,00 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 43,00 грн за євро, продати євро можна за курсом 42,33 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 27 березня, знизився на 5 копійок і становить 39,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 43,10 грн за євро.

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