Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,00 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 14 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, зміцнилася. Так, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 45,00 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,54/41,57 грн/дол., а євро – 45,01/45,02 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 13 березня подорожчав на 10 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро – за курсом 44,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Готівковий курс долара до гривні в банках України 13 березня зріс на 3 копійки і в середньому становить 41,83 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і складає 45,58 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,95 гривні за євро.

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